Rusya: Ukrayna’nın barış planı anlamsız

"TERÖR SALDIRISI ÖNCESİ ABD, RUSYA İLE TEMASA GEÇTİ"



Dışişleri Bakanı Lavrov'a ABD’nin Moskova’daki terör saldırısından önce Rusya’yı uyardığı yönünde yapılan açıklamalar soruldu.



Lavrov, ABD’lilerin 7 Mart’ta bir uyarı yayınladıklarını ve 8 Mart’ta İngiltere Büyükelçiliği'nden bir uyarı daha geldiğini söyledi.



Bu uyarılar, Moskova'da bulunan vatandaşlarına büyük etkinliklerden kaçınmaları yönünde uyarıydı.



Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov yakın zamanda verdiği bir röportajda bu temasların gerçekleştiğini, aslında bir uyarı aldıklarını, ancak bunun çok genel nitelikte olduğunu söyledi.



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Lavrov, Ukrayna'nın barış planına yönelik, “Moskova'nın ele geçirdiği bölgelerden çekilmesi gibi kabul edilemez kavramlara dayanması nedeniyle anlamsız” dedi.



Lavrov ayrıca, İsveç’te düzenlenmesi planlanan barış zirvesinin, Rusya'nın katılımına izin verilmesi de dahil olmak üzere bazı temelleri değiştirilinceye kadar başarılı olamayacağını söyledi.



Konuşmasında, “Biz her durumda müzakereye hazırız ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 'barış formülü' temelinde değil” ifadelerini kullandı.

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Lavrov söz konusu planın, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da dahil olmak üzere ele geçirdiği topraklardan çekilmesi ve Ukrayna'nın 1991'deki Sovyet sonrası sınırlarının restorasyonunu içeren hükümlerinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.



Öte yandan, Zelenski, Rusya ile "barış planı" dışında herhangi bir temelde müzakere yapılmasına karşı çıkıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin