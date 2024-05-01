Rusya, Ukrayna'nın güneydeki karargahını vurdu

Haber ajansı Reuters'ın bildirdiğine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna ait güneydeki Odesa limanında konumlanan komuta karargahına saldırdı.

Kiev füze saldırısında üç kişinin öldüğünü bildirdi.



Bakanlık, saldırının füze ve top kullanılarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Güney grubunun operasyonel komuta karargahı operasyonel ve taktik havacılık, füze kuvvetleri ve topçu tarafından vuruldu" ifadelerini paylaştı.

Ukraynalı yetkililer, gece düzenlenen saldırıda konut binalarının ve sivil altyapının hasar gördüğünü açıkladı.

Güney askeri komutanlığı idari ve konut binalarının, tıbbi ve eğitim kurumlarının vurulduğu belirtildi.



Son zamanlarda bir dizi taktik kazanım elde eden Rusya'nın yaz aylarında yeni bir taarruz başlatması bekleniyor.



Uzmanlar Rusya'nın savaşacak fazladan 100 bin kişiyi seferber etme sürecinde olduğuna inanıyor.