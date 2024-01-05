Rusya, Ukrayna'nın saldırılarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın, Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik S-200 füze sistemiyle düzenlediği "terör saldırısı" girişiminin engellendiği aktarıldı.



Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Ukrayna füzesini, Lipetsk bölgesinde imha ettiği belirtildi.



Moskova saatiyle 20.40 sularında, Rusya topraklarına yönelik bir diğer Ukrayna saldırısının da engellendiği ifade edilen açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde, Ukrayna'ya ait uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü kaydedildi.



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