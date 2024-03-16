Rusya’da devlet başkanı seçimi | Katılım oranı yüzde 50’yi geçti

Rusya Merkez Seçim Komisyonuna göre, ülkede üç gün yapılan devlet başkanı seçimlerinin ikinci gününde ciddi bir seçim ihlali meydana gelmedi.



Seçimin ikinci gününde uzaktan elektronik oylama ile 80’in üzerindeki bölgede Moskova saati ile 20.39’da seçime katılım oranı yüzde 57,44'e ulaştı.



Seçime dair ilk sonuçlar 17 Mart’ta Moskova saatiyle 21.00’den itibaren verilmeye başlanacak.



OYLAMA SİSTEMİNE 130 BİN SİBER SALDIRI OLDU

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 20 federal bölgede bazı kişilerin 29 sandığa sıvı dökerek oy pusulalarına zarar vermeye çalıştığını, 8 sandığın da ateşe verilmeye çalışıldığını bildirdi.



Uzaktan elektronik oylama sistemine ve Merkez Seçim Komsiyonunun internet sayfasına yönelik siber saldırılar gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Pamfilova, “Oylamanın başlangıcından bu yana uzaktan elektronik oylama kaynaklarına yönelik 160 bin saldırı engellendi. Asıl saldırılar oylama portalına doğrudan gerçekleşti ve buraya 130 bin saldırı oldu. Uzaktan elektronik oylama izleme portalına da neredeyse 30 bin saldırı yapıldı." diye konuştu.



Pamfilova, Merkez Seçim Komisyonu internet sayfasına ise 15 Mart’tan bu yana 18 bin siber saldırı düzenlediğini aktardı.