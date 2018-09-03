TASS Ajansı'nın haberine göre Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilileri, pazar günü kaybolan Mi-8 tipi helikopterin dağlık araziye düştüğünü açıkladı.
Helikopterdeki 3 kişiden kurtulan olmadı.
Kazanın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Rusya'da helikopter düştü: 3 ölü
Anadolu AjansıDünya
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
TASS Ajansı'nın haberine göre Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilileri, pazar günü kaybolan Mi-8 tipi helikopterin dağlık araziye düştüğünü açıkladı.