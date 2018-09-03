TASS Ajansı'nın haberine göre Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı yetkilileri, pazar günü kaybolan Mi-8 tipi helikopterin dağlık araziye düştüğünü açıkladı.

Helikopterdeki 3 kişiden kurtulan olmadı.

Kazanın sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.