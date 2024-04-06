Rusya'da sel: Baraj taştı, 3 kişi hayatını kaybetti

SU SEVİYESİ TEHLİKELİ YÜKSELİŞTE

Yetkililer, Orenburg bölgesindeki Ural Nehri'ndeki suyun "tehlikeli" olarak belirlenen seviyeden 2 metre daha yüksek olduğunu ve şu anda 9,27 metreye ulaştığını söyledi.



Orsk Belediye Başkanı Vasily Kozupitsa, bazı yerlerde suyun birkaç saat içinde 4 metre yükseldiğini ve bu yükselişin devam ettiğini bildirdi.



Kurtarma ekiplerinin şu anda 220 bin kişinin yaşadığı Orsk kentindeki setin onarımı için çalıştığı kaydedildi.



Valilik basın servisi, dün yaptığı açıklamada, Orenburg bölgesinde 95 yerleşim biriminde 1800'den fazla evin sular altında kaldığını ve 3 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.