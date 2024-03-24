Rusya'da yas: "Arkadaşlarımı kaybetmiş gibi hissediyorum"

Moskova'daki saldırıya ilişkin Rusya yönetiminin soruşturması sürerken, insanlar Crocus Belediyesi'nin önüne çiçekler bırakmaya ve yaralılar için kan vermeye devam ediyor.

Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırı sonrası bugün Rusya'da ulsusal yas ilan edildi.

Belediye binası önüne kurbanlar anısına çiçek ve oyuncak bırakan, mumlar yakan vatandaşlar The Moscow Times'a konuştu.

Anmaya gelenlerden biri olan Milena, "Kurbanlar için çok üzgünüm, her şey çok korkunç" dedi.

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Milena, "Bunun yanı başınızda gerçekleştiğini fark etmek korkunç. Evdeydim ve bu trajedinin nasıl geliştiğini hayal ettim. Kabus gibiydi" diye konuştu.

