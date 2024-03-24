Rusya'da yas: "Arkadaşlarımı kaybetmiş gibi hissediyorum"

Moskova'daki saldırıya ilişkin Rusya yönetiminin soruşturması sürerken, insanlar Crocus Belediyesi'nin önüne çiçekler bırakmaya ve yaralılar için kan vermeye devam ediyor.
Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırı sonrası bugün Rusya'da ulsusal yas ilan edildi.
Belediye binası önüne kurbanlar anısına çiçek ve oyuncak bırakan, mumlar yakan vatandaşlar The Moscow Times'a konuştu.
Anmaya gelenlerden biri olan Milena, "Kurbanlar için çok üzgünüm, her şey çok korkunç" dedi.
Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Milena, "Bunun yanı başınızda gerçekleştiğini fark etmek korkunç. Evdeydim ve bu trajedinin nasıl geliştiğini hayal ettim. Kabus gibiydi" diye konuştu.
"BEN DE OLABİLİRDİM"
Saldırının gerçekleştiği yere bir buket kırmızı gül bırakmaya gelen Ksenia da şunları söyledi: "Ben de grubun bir hayranıyım ve ne tür insanların bu grubu dinlediğini biliyorum. Arkadaşlarımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Ben de olabilirdim."
Konser alanının yakınında yaşayan 80'li yaşlarındaki emekli Raisa ise "Kalbim bana gelmemi söyledi. Sabah kalktım ve haberleri gördüm. Yaşım nedeniyle kan bağışı yapamadım, bu yüzden buraya geldim" ifadelerini kullandı.
Raisa, "Çocuklar öldürüldü. Bu çok acı verici" diye ekledi.
Moskova'daki bazı reklam panolarının yerini tek bir mum ve "Yastayız" mesajını içeren anma afişleri aldı.
Ülke genelinde etkinlikler iptal edildi.
"BİZ TEK BİR HALKIZ"
Moskova'daki çeşitli hastanelerde yaralılar için kan bağışında bulunmak isteyenler de uzun kuyruklar oluşturdu.
Shabolovka Ulitsa'daki kan bağışı merkezinin yakınında üç saat boyunca sıra bekleyen Aleksey, "Biz tek bir halkız ve böyle zor zamanlarda birbirimize destek olmamız gerekiyor" dedi.
Kamuflajlı saldırganlar, cuma akşamı rock grubu Picnic'in konserinden hemen önce Crocus Belediye Binası'na ateş açmış ve binayı ateşe vermişti.
Resmi makamların bildirdiğin göre 6 bin kişilik konser alanını saran yangının ardından insanlar hem kurşunladan hem de duman solumaktan hayatını kaybetti.
Saldırıda 133 kişinin öldüğü bildirildi.
Bu, 2003 yılındaki Beslan okul kuşatmasının ardından Rusya'nın modern tarihindeki en ölümcül ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.
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