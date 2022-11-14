Rusya'dan 100 Kanada vatandaşına yaptırım: Jim Carrey de listede

Rusya, Kanada'nın yaptırım kararlarına yanıt olarak 100 Kanada vatandaşını yaptırım listesine aldı. Listede, ünlü sinema oyuncusu Jim Carrey de yer alıyor.

Rusya'dan 100 Kanada vatandaşına yaptırım: Jim Carrey de listede

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, oyuncusu Jim Carrey'nin de aralarında bulunduğu 100 vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın Rusya'nın yönetim, iş, çevre ve kültür temsilcileri, siyasetçileri ve milletvekilleri ile uzmanlarına yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Buna yanıt olarak 100 Kanadalının yaptırım listesine alındığı ve Rusya'ya girişlerine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, Kanada'nın yüksek düzeyli memurlarının yanı sıra iş insanları, aktivistler, basın ve finans kuruluşları temsilcileri yer aldı.

Söz konusu yaptırım listesinde, ünlü sinema oyuncusu Jim Carrey de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 200 ABD vatandaşının da yaptırım listesine alındığını ve ülkeye girişinin yasaklandığını 11 Kasım'da bildirmişti.

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