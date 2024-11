Rusya'dan korkutan karar: Putin, yeni nükleer doktrini onayladı

Hükümetin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı.



Kasım ayının başındaki ABD başkanlık seçimlerinden sadece birkaç hafta önce Rus lider nükleer doktrinde değişiklik yapılmasını emretmişti.



Putin, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırının başka bir nükleer güç tarafından desteklenmesinin Rusya'ya yönelik "ortak bir saldırı" olarak değerlendirileceği konusunda uyarmıştı.

KREMLİN'DEN NÜKLEER DOKTRİN AÇIKLAMASI

Kararın ardından Kremlin açıklaması da gecikmedi.



Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in imzaladığı güncellenmiş nükleer doktrinin "çok önemli bir metin" olduğu belirtildi.



Rusya'nın nükleer doktrinini mevcut duruma uygun hale getirmesi gerektiğini vurgulayan açıklamada, "Rusya nükleer silahları her zaman bir caydırma aracı ve aşırı bir önlem olarak görmüştür. Nükleer tehdidi en aza indirmek için her zaman tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verildi.



Ukrayna'nın Kursk bölgesinde ABD yapımı uzun menzilli saldırı füzelerini kullanabileceği konusunda ise Kremlin sözücü Dmitri Peskov, "Ordumuz durumu çok yakından izliyor." dedi.



Kremlin açıklamasında nükleer silah kullanma seçeneğinin her zaman masada olduğu vurgulanırken, "Rusya, kendisine veya Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırılması durumunda, egemenliğinde ciddi tehdit oluşması halinde nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar." ifadelerine yer verildi.