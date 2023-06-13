Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı: En az 3 ölü

Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini hedef aldı.

Konuya ilişkin açıklamayı Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Valisi Serhiy Lisak yaptı.



Lisak, Rusya'nın gece düzenlediği füzeli saldırıda 5 katlı bir binanın hedef alındığını belirterek en az 3 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Telegram mesajında, "Hala enkaz altında olan insanlar var" ifadesini kullanan Lisak, şehrin başka bir yerinde ise 4 yaralının bulunduğunu kaydetti.



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