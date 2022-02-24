Rusya'nın Ukrayna harekatında saat saat yaşananlar

VLADİMİR PUTİN OPERASYON EMRİNİ VERDİ

Saat 10.28: Fransız haber ajansı AFP Rus kara birliklerinin Ukrayna'ya girdiği bilgisini geçti.

Saat 10.13: Ukrayna Sınır Muhafızları, "Rus askeri konvoyları Ukrayna sınırını geçerek Çernigiv, Harkov ve Luhansk'a girdi" açıklamasını yaptı.

Saat 09.30: AB liderleri bugünkü toplantıda Rusya'ya eylemleri için yıkıcı sonuçlar getirecek ilave yaptırımları görüşecek. Rusya Başkanlık Konseyi önceki saatlerde, "Batı'nın yaptırımları yıkıcı olmaz" demişti.

﻿Saat 09.15: Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

Saat 09.00: Ukrayna ordusu Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağının ve 1 helikopterin düşürüldüğünü iddia etti. Rusya iddiayı yalanladı.

Saat 08.43: ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Blinken, "NATO'nun 5. maddesine sıkı sıkıya bağlıyız" dedi.

Saat 08.40: Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi. Öte yandan Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna’nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

Saat.08.30: Rusya, hassas silahlarla çok sayıda Ukrayna askeri biriminin hedef alındığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Saat 08.18: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Doğudaki birliklerimiz, komuta merkezleri ve havaalanlarımız yoğun topçu saldırısı altında

Saat 08.15: Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.



Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.



Rus Haber ajansına göre, Ukrayna'nın genelindeki tüm askeri tesislere roket saldırıları başladı.



Saat 08.00: Havanın aydınlanmasının ardından Kiev’de oturanlar güvenli bölgelere gitmek üzere kenti terk etmeye başladı. Kiev’de sirenler çalmaya başladı.



Saat 07.00: Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu. Harekatla ilgili konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de, "Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Saat 06.00: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.



Putin,“ Donbas halkı yardım için yüzünü Rusya'ya döndü. Bu nedenle özel askeri operasyon düzenlenmesi emrini verdim. Operasyon 8 yıldır Kiev yönetiminin baskıları ve soykırımı altında acı çeken insanları korumayı amaçlıyor. Ukrayna'yı militarizm ve Nazizm'den temizleyeceğiz. Aralarında Rusya vatandaşlarının da olduğu sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenlere karşı adaleti sağlayacağız" dedi.



Saat 06.30: Başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandığı bildirildi.



Saat 01.30: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Rusya, Ukrayna'ya karşı saldırıya onay verdi, Putin görüşme teklifini cevapsız bıraktı" dedi.

KİEV'DE SİREN SESLERİ

