Selfie çekerken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Fotoğrafçılık kariyerini geliştirmek için Rusya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşınan 34 yaşındaki Julia Khabibulina tatil için gittiği Dubai’de selfie çekmek için poz verdiği sırada 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

DHA 19.05.2020 - 17:12

190520201631190066954.jpg

İlişkili Haberler

İngiliz polisinden 'selfie' önlemi: Mavi Göl'ü siyaha boyadılar

İngiliz polisinden 'selfie' önlemi: Mavi Göl'ü siyaha boyadılar

Tarihi surlarda selfie tehlikesi

Tarihi surlarda selfie tehlikesi

Selfie çektirme hevesiyle hayatını kaybeden kişilere bir yenisi daha eklendi. 

Rusya’dan Dubai’ye fotoğrafçılık kariyerini geliştirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşınan 34 yaşındaki Julia Khabibulina  tatil için gittiği Dubai’de selfi çektiği sırada uçurumun kenarından düşerek, hayatını kaybetti.

Rus basını olayın geçtiğimiz günlerde meydana geldiğini, Khabibulina’nın yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek öldüğünü açıkladı. Öte yandan 34 yaşındaki Khabibulina’nın cesedinin corona virüs salgını nedeniyle BAE’de bir hastanede  Rusya'ya gönderilmeyi beklediği öğrenildi. 

6 YIL İÇİNDE 278 KİŞİ SELFİE ÇEKERKEN ÖLDÜ

Öte yandan, ABD'de yapılan bir araştırma selfie çekme akımının tehlikeli sonuçlarını ortaya koydu, 6 yıl içerisinde 278 kişi selfie çekmeye çalışırken canından oldu. Ölenlerin 7'si ise Türkiye'den...

BU SAHİLDE SELFİE ÇEKMEK YASAK-VİDEO

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...