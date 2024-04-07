Selin vurduğu Rus kentinde durum kritik: Su seviyeleri yükselecek

Rusya'nın Orenburg kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yarattığı risk sürüyor.

Belediye başkanı, bugün yaptığı açıklamada, kentteki sel felaketiyle ilgili durumun "kritik" olmaya devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde su seviyelerinin yükselişinin süreceğini söyledi.



Orenburg'un Ural dağları bölgesi, yakındaki diğer Rus eyaletleri ve komşu Kazakistan'ın bazı bölgeleri ile birlikte, son günlerde Ural nehri boyunca meydana gelen selden ağır bir şekilde etkilendi ve en az 2 bin kişiyi evlerini terk etmeye zorladı.

Yerel yetkililer, dün Orsk kentinde bir setin çatlamasıyla barajın taştığını ve üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Yakın çevrede acil tahliye başlatılırken, yetkililere göre, Kazakistan sınırı yakınlarındaki bölgede 4 bin 200'den fazla ev ve 11 bine yakın kişi selden etkilendi. Bu bölgenin sular altında kalma riski taşıdığı belirtildi.



Bölgede, geçen hafta bahar selleri nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

