Şili'deki orman yangınları: Vali kasıtlı çıkarıldığından emin

Şili'de devam eden orman yangınlarında can kaybı 132'ye çıktı. Valparaiso Valisi Mundaca, yangınların kasıtlı çıkarıldığından emin olduklarını açıkladı.

Şili'deki orman yangınları: Vali kasıtlı çıkarıldığından emin

ülkesi 'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiğini bildirdi.

Yangının tamamen kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği bildirilirken Valparaiso kenti Valisi Rodrigo Mundaca, düzenlediği basın toplantısında, orman yangınları sonucunda 43 bin hektar alanın kül olduğunu ve yaklaşık 15 bin evin yandığını belirtti.

Vali Mundaca, "Yangınların kasıtlı çıkarıldığından oldukça eminiz" dedi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 3 Şubat'taki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirtmiş, yangınlara müdahale etmesi için tüm ekipleri ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdiklerini söylemişti. 

Şili'de orman yangınları eş zamanlı olarak birçok bölgede etkili olmuş ve kısa sürede yerleşim yerlerine sıçramıştı.

Şili'de orman yangını: Ölenlerin sayısı 131'e yükseldi

Şili'de orman yangını: Ölenlerin sayısı 131'e yükseldi

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