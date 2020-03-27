Singapur'da mesafesini korumayanlara hapis cezası

Singapur şimdiye kadar yaklaşık 700 corona virüs vakası ve 2 corona kaynaklı ölüm duyurdu. Ülkedeki yeni kurallara göre artık insanlar, birbirine çok yakın durdukları için hapse atılabilecek. Restoranların kapanmaması için müşterilerin arasında yaklaşık bir metre mesafe olması zorunlu tutuldu.

6 AYA KADAR HAPİS, 7 BİN DOLARA KADAR PARA CEZASI

Singapur, corona virüsün yayılmasını durdurmak için yeni kurallar ilan etti. Yeni yönetmeliğe göre, insanlar kasıtlı olarak bir kuyrukta başka birine çok yakın durursa veya halka açık bir yerde başkalarına çok yakın oturursa ceza alacak. Kuralları çiğnemekten suçlu bulunanlar 6 aya kadar hapis cezası ve maksimum 7 bin dolar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Ayrıca işletme sahipleri de sandalyeleri en az bir metre arayla koymak ve insanlar sıraya girerken mesafelerini korumalarını sağlamak zorunda. Kuralları çiğnediği tespit edilen işletmeler için de aynı cezalar uygulanacak.



Ülkede Sağlık Bakanlığı bu haftanın başlarında, ''Faaliyetleri ve maruziyeti en aza indirmek için şimdi daha sıkı güvenli mesafelendirme önlemleri uygulamalıyız'' duyurusu yapmıştı.



Virüs kaynaklı 2 ölüm duyuran ve yaklaşımı için övgü kazanan Singapur'da yetkililer, şimdiye kadar ülkeyi tamamen tecrit altına almaktan kaçındı.

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