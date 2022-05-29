Sırbistan ve Rusya doğalgaz konusunda anlaştı

Sırbistan, Rusya ile 3 yıllığına gaz anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, anlaşmanın hayata geçmesi halinde bin metreküp gaz için Rusya'ya 310 ila 408 dolar arasında ödeme yapacaklarını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.05.2022 - 20:35

Sırbistan ve Rusya doğalgaz konusunda anlaştı

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ile yakın zamanda 3 yıllığına gaz alımına ilişkin anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Vucic, yerel medyaya yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Rusya'dan uygun fiyata gaz alacaklarını belirten Vucic, "Şartlar sağlandığı takdirde yakın zamanda Rusya ile 3 yıllığına anlaşma imzalayacağız" dedi.

Aleksandar Vucic, Putin ile yapacakları gaz anlaşmasının hayata geçmesi durumunda kışı güvende geçireceklerine işaret ederek, "Kışın Avrupa'dan 10-12 kat daha az ödemeyi planlıyoruz. Bin metreküp gaz için 310 ila 408 dolar arasında ödeme yapmayı planlıyoruz" dedi.

Putin'in, Sırbistan'ın endüstriyel gelişmesindeki ilerleme bakımından gaza daha da ihtiyaç duyduğunu aktardığını söyleyen Vucic, görüşmede Sırbistan'da gaz depolama tesislerinin kurulmasını da ele aldıklarını kaydetti.

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