Sırbistan'da OHAL kaldırıldı (Mecliste düdüklü protesto)

Sırbistan'da hükümetin önerisi üzerine mecliste görüşülen OHAL'in kaldırılması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Aşırı sağcı milletvekili Obradovic, salonda düdük çalarak oturumu protesto etti.

Reuters - Anadolu Ajansı 07.05.2020 - 03:28

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Sırbistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kaldırıldı.

Hükümetin önerisi üzerine bugün Sırbistan Meclisinde görüşülen teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

OHAL'in kaldırılmasıyla kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının da sona ermesi öngörülürken, ordu mensupları da artık Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokaklarda görev yapmayacak.

Öte yandan, salgının tamamen sona ermediği göz önünde bulundurularak, 50'den fazla insanın bir araya gelmesi meclis kararıyla yasaklandı.

Sosyal mesafeye uyulması ve maske ile eldiven takılması zorunluluğu da getirilirken, eğitime online olarak devam edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, düğün ve benzeri etkinlilerin de 15 Haziran'dan sonra yapılması kararı alındı.

DÜDÜKLÜ PROTESTO

Bu arada, meclisteki oturumun başladığı sabah saatlerinde, aşırı sağcı milletvekili Bosko Obradovic, salonda düdük çalarak oturumu protesto etti. Obradovic, bir süre sonra meclis salonundan çıkarıldı.

Sırbistan'da Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 203'e çıkarken, vaka sayısı da 9 bin 791 oldu.

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