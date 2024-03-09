Sisi: Gazze'nin yeniden inşası 90 milyar dolar

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sisi, İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırıları altında olan Gazze Şeridi’nin yeniden imarının maliyetinin 90 milyar dolar olduğunu ifade etti.



Mısır’ın El-Ehram gazetesinin haberine göre Sisi, başkent Kahire’de Mısır Ordusu tarafından düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi’nde yaşananların hem Mısır’a hem tüm bölgeye yönelik bir "meydan okuma" anlamına geldiğini söyledi.



Mısır Cumhurbaşkanı, Refah Sınır Kapısı'nın 24 saat açık olduğunu belirterek, karadan girişlerde yaşanan zorluklar nedeniyle yardımların Gazze Şeridi'ne havadan indirildiğini söyledi.



Gazze Şeridi'ne yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu dün 5 kişinin öldüğü, bazı kişilerin yaralandığı bildirilmişti.

