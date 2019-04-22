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ABD, İran'dan petrol ihracatı muafiyetlerine son verildiğini duyurdu.



Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "İran'dan petrol ithal eden ülkelere yaptırım muafiyetleri mayısta yenilenmeyecek. Trump'ın kararı İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedefliyor" ifadelerine yer verildi.

Muafiyet hakkı uzatılmayacak 8 ülke arasında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan bulunuyor.

ABD'nin İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmak için bu kararı verdiğine dikkat çekilirken, Çin, Hindistan ve Türkiye'nin İran'la en fazla petrol ticareti yapan ülkeler olduğu belirtildi.



İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.



ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

