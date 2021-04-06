SON DAKİKA HABERİ: AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen AB heyeti, kabul sonrası açıklamada bulundu. AB Komisyonu Başkanı Charles Michel, "Türkiye'ye ekonomik işbirliği ve göç için somut gündem sunmaya hazırız" dedi.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 17:24

SON DAKİKA HABERİ: AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

Kabul sonrası açıklamada bulunan AB Komisyonu Başkanı Charles Michel, "Türkiye'ye ekonomik işbirliği ve göç için somut gündem sunmaya hazırız" dedi.

Michel, "AB'nin çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik istikrarı ile karşılıklı yarar ve pozitif ilişkidir" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der leyen ise, "İlişkilere ivme katmak, iki tarafa da fayda saüğlayacak işbirliğini konuştuk" dedi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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