ABD, Suriye'de DAEŞ lideri Maher al Agal'ın öldürüldüğünü duyurdu

Son dakika haberi! ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), Cinderes yakınlarında düzenledikleri hava saldırısında DAEŞ'in üst düzey elebaşılarından Maher al-Agal'ı öldürdüklerini duyurdu.



CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Halep'e bağlı Cinderes kasabası yakınlarında DAEŞ'in iki üst düzey elebaşına saldırı düzenlendiği kaydedildi.



Açıklamada, "Saldırıda DAEŞ'in ilk beş elebaşından biri olan ve DAEŞ'in Suriye'deki lideri Maher al-Agal öldürüldü. Maher ile yakından ilişkili üst düzey bir DAEŞ elebaşı da saldırı sırasında ağır yaralandı. Başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu operasyona kapsamlı bir planlama yapıldı. İlk inceleme, sivil kayıplar olmadığını gösteriyor" denildi.



Agal'ın, DAEŞ içinde üst düzey elebaşı olmasının yanı sıra Irak ve Suriye dışında DAEŞ ağlarının gelişmesine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, sözlerine yer verilen CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, "Bu saldırı, CENTCOM'un bölgeye olan sarsılmaz bağlılığını ve DAEŞ'in kalıcı yenilgisini teyit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.



Buccino, "CENTCOM bölgede yeterli ve sürdürülebilir bir varlık muhafaza ediyor ve bölgesel güvenliğe yönelik tehditlere karşı koymaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



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