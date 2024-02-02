SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: İran destekli gruplar vuruluyor

SON DAKİKA HABERİ: Amerikan ABC haber kanalı, ABD'nin 3 askerin öldüğü saldırıya yanıt olarak Suriye'ye hava saldırısı başlattığını duyurdu. Saldırıda İran destekli grupların vurulduğu bildirildi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: İran destekli gruplar vuruluyor
Biden, Ürdün’de ölen 3 ABD askeri için düzenlenen törene katıldı

Biden, Ürdün’de ölen 3 ABD askeri için düzenlenen törene katıldı

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Son dakika haberi! 'nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

Saldırılarda İran destekli güçlere ait 11 hedef vurulurken, 6 İran yanlısı savaşçının öldüğü bildirildi.

Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 34 askerin yaralandığı belirtilmişti. Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

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