SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Suriye'ye hava saldırısı: İran destekli gruplar vuruluyor

Son dakika haberi! Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

Saldırılarda İran destekli güçlere ait 11 hedef vurulurken, 6 İran yanlısı savaşçının öldüğü bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan Amerika Birleşik Devletleri güçlerine yönelik insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.



Saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 34 askerin yaralandığı belirtilmişti. Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.