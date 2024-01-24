SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Türkiye F-16 satışı açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: ABD'den Türkiye F-16 satışı açıklaması
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