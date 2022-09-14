Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e tepki: Ne zaman nereye gideceğimize biz karar veririz

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki göstererek, "Ne zaman nereye gideceğimize biz karar veririz" dedi.

Haberler 14.09.2022 - 16:23

Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e tepki: Ne zaman nereye gideceğimize biz karar veririz

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşpğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine "Ne zaman nereye gideceğimize biz karar veririz" şeklinde tepki gösterdi.

"Türkiye'nin gözde ülke olması Yunanistan'ı çıldırtıyor" diyen Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) gelecek toplantısında Türkiye'nin Yunanistan ile herhangi bir temas planı olmadığını kaydetti.

"2. ELİZABETH'İN CENAZESİNE KATILACAĞIM"

Çavuşoğlu, ayrıca 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek olan 2. Elizabeth'in cenaze törenine Türkiye'yi temsilen kendisinin katılacağını duyurdu. 

Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e tepki: Ne zaman nereye gideceğimize biz karar veririz - 1 Bakan Çavuşoğlu, 2. Elizabeth'in cenazesine Türkiye'yi temsilen katılacağını söyledi.

Diğer taraftan, İsrail'e büyükelçi atanması hususunda kararname taslağının hazır olduğunu belirten Bakan, "Karaname taslağını, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak" diye konuştu. 

"AZERBAYCAN İLE SONUNA KADAR DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliğe ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindeyiz" dedi. 

Çavuşoğlu, ayrıca "ABD ile F-16 görüşmelerinde problem yok. ABD vize sürecini hızlandırdı, ama yeterli değil" açıklamasında bulundu.

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