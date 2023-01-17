SON DAKİKA HABERİ: Fuat Oktay: KKTC ve Türkiye'nin sigorta sistemi entegre edilecek

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Son dakika haberi! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

"Türkiye'deki sağlık sisteminden, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz Kıbrıs'ta yaşayan Türk vatandaşlarına. Bu çerçevede iki ülke sigorta sistemleri entegre edilecektir. Zaten bunun detaylarını Sayın Başbakan ve heyetiyle de görüştük. İkinci bir müjdemiz, Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyor olacağız. Üçüncü müjdemiz, asrın projesi ile denizin altından Toroslar'ın suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz. Bununla ilgili tüm hazırlıklar şu anda hükümet nezninde devam ediyor. Çok yakında bunun kararı verilecek. Bu proje de başlatılacaktır. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin kapısını Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açtığımız Derinya sosyal konut işbirliğimiz ve Kıbrıs Türkü'nün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak bu müjdelerimizin hayırlı olmasını diliyorum.



KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üyeliğinin ardından KKTC'nin tanınması için de seferber olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs konusunda uluslararası toplumun çözümsüzlükte ısrar etmesine karşın garantör ülke olarak Türkiye olarak hakkaniyetli bir çözüm için mücadele edeceğiz. Rum propagandasına kanan uluslararası toplum, halen tarihi geçmiş, eski BM parametrelerine işaret etmeyi sürdürüyor. Kıbrıs Türk tarafı ne istediğini çok açık ve net şekilde ortaya koymuştur. Çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkündür.

Kıbrıs Türklerinin 1960 yılında teyit edilen, ancak 3 yıl sonra gasbedilen müktesep hakları tescil edilmediği sürece Türk tarafı tekrar bir müzakere masasına oturmayacak. Bunun için uğraşanlar, kendilerini boşuna yormasınlar. Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de Kıbrıs Türk halkının hakları ve meşru çıkarları vardır. Ne Rum kesimi ne de farklı taraflar, bu alanlarla ilgili rüya görmesin. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerinin uluslararası hukuk temelinde sürdürülmesi için hakkın ve haklının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. Maraş'ın hayat bulması yönünde KKTC Hükümetinin yürüttüğü çalışmalara desteğimiz de sürecek. Gerek kalkınma ve işbirliği alanında gerek Kıbrıs Türkü'nün uluslararası alanda verdiği mücadelede Cumhurbaşkanımız liderliğinde KKTC'nin yanındayız."