SON DAKİKA HABERİ: Gazze ateşkesinde 5. gün: Rehine takası başladı

SON DAKİKA HABERİ: İsrail ile Hamas arasında varılan "insani ateşkesin 5'inci gününde esir takası başladı. Hamas, 10 rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail'in ise bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Gazze ateşkesinde 5. gün: Rehine takası başladı
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Son dakika haberi! İsrail ile Hamas arasında "insani aranın" iki gün daha uzatılmasının ardından Hamas, 10 rehineyi daha Kızılhaç yetkililerine teslim etti. 

Hamas'ın bu adımına karşılık İsrail'in de bu gece 15'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere toplam 30 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

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