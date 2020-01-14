SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'den Trump'a İran'la yeni nükleer anlaşma teklifi
SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Trump'a İran'la yeni bir nükleer anlaşma teklifi yaptı. Johnson, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" dedi.
14.01.2020 - 11:35| Son Güncelleme : 14.01.2020 - 11:37
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