SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'den Trump'a İran'la yeni nükleer anlaşma teklifi

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Trump'a İran'la yeni bir nükleer anlaşma teklifi yaptı. Johnson, "Gelin anlaşmayı değiştirmek için birlikte çalışalım ve yerine bir Trump anlaşması koyalım" dedi.

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