İsrail güçleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 5 kişi öldürüldü

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde bir eve baskın düzenledi.



İsrailli Haaretz gazetesinin orduya dayandırdığı haberine göre evde 5 kişi öldürüldü ve ev, 13 saat süren bir operasyonun ardından yıkıldı.



Filistinli Wafa haber ajansı ise sağlık görevlilerine dayandırdığı haberinde en az 3 kişinin öldüğünü belirtti.



Dün geceden beri kuşatma altında olan Tulkarem çevresinde İsrail askeri araçları ve askerleri yığılırken, özel kuvvetler ile binadakiler arasında çatışma çıktı.