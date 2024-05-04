İsrail güçleri Batı Şeria'da baskın düzenledi: 5 kişi öldürüldü

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkarem kentinde bir eve baskın düzenledi.
İsrailli Haaretz gazetesinin orduya dayandırdığı haberine göre evde 5 kişi öldürüldü ve ev, 13 saat süren bir operasyonun ardından yıkıldı.
Filistinli Wafa haber ajansı ise sağlık görevlilerine dayandırdığı haberinde en az 3 kişinin öldüğünü belirtti.
Dün geceden beri kuşatma altında olan Tulkarem çevresinde İsrail askeri araçları ve askerleri yığılırken, özel kuvvetler ile binadakiler arasında çatışma çıktı.
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