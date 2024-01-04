SON DAKİKA HABERİ: İran'daki kanlı saldırıyı DAEŞ üstlendi

Son dakika haberi! İran'ın Kirman şehrinde yüze yakın kişinin hayatını kaybettiği saldıyı DAEŞ üstlendi.

Kirman'da Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümünün 4'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende art arda iki patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer Süleymani'nin mezarı yakınlarında gerçekleşen patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı, ancak saldırıyı üstlenen olmamıştı.



Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 200'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. İngiliz haber ajansı Reuters, kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ'in üstlendiğini duyurdu.

İran'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.