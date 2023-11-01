SON DAKİKA HABERİ: İsrail yeniden Cibaliye mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü var

SON DAKİKA HABERİ: İsrail'in yeniden Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampını vurduğu açıklandı. Saldırıda onlarca Filistinli'nin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde de Cibaliye kampını vurmuştu, saldırı sonucu en az 50 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: İsrail yeniden Cibaliye mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü var
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