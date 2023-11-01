SON DAKİKA HABERİ: İsrail yeniden Cibaliye mülteci kampını vurdu: Onlarca ölü var
SON DAKİKA HABERİ: İsrail'in yeniden Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampını vurduğu açıklandı. Saldırıda onlarca Filistinli'nin öldüğü belirtildi. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde de Cibaliye kampını vurmuştu, saldırı sonucu en az 50 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
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