Gazze'de 9 İsrail askeri öldürüldü

Gazze'de Cibaliya mülteci kampına yapılan saldırıda 100'den fazla Filistinli öldürülmüştü.



Daha önce hastane saldırısını reddeden İsrail ordusu bu saldırıyı üstlendi. İsrail ordusu sözcüsü Hamas'ın üst düzey yetkilisi İbrahim Biari'yi hedef aldıklarını söyledi.



İsrail Ordu Sözcüsü, "çok sayıda teröristi" bu saldırıda öldürdüklerini iddia ederek bölgede "kapsamlı bir askeri altyapı bulunduğu için bunun diğer binaların da çökmesine yol açtığını" savundu.