SON DAKİKA HABERİ: İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes önerisi

Son dakika haberi! İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 ay geride kalırken, Tel Aviv yönetiminden tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a Gazze'de iki aylık geçici ateşkes önerisi geldi.



Teklif, Mısır ve Katarlı arabulucular aracılığıyla iletildi. 2 aylık zaman dilimi 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Hamas'a önerdiği en uzun geçici ateşkes.

Teklife göre, rehinelerin bırakılması kademeli olarak yapılacak. İlk aşamada kadınlar, 60 yaş üstü erkekler ve sağlık durumu kritik olanlar bırakılacak. İkinci aşamada da kalan rehineler ve 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli rehinelerin cansız bedenleri teslim edilecek. Rehinelerin bırakılmasına karşılık geçici ateşkes süresi 2 ayı bulabilecek. Teklif, bölgeden zorla gönderilen Filistinli sivillerin Gazze kentine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine de dönmesini içeriyor. Geçici ateşkesin uygulanması için Hamas'ın yanıtı bekleniyor.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.



Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.



İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

