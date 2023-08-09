SON DAKİKA HABERİ... İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: 41 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Reuters haber ajansı İtalya'da Lampedusa Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 41 kişinin öldüğü bilgisini geçti. Tunus'tan hareket eden gemideki biri kadın dört kişi İtalyan sahil güvenlik teknesiyle karaya çıkartıldı.

SON DAKİKA HABERİ... İtalya açıklarında sığınmacı teknesi battı: 41 ölü
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Son dakika haberi! 

Akdeniz'deki sığınmacı facialarına bir yenisi eklendi.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında sığınmacıları taşıyan bir tekne battı.

Teknenin batmasıyla 41 kişinin öldüğü öğrenildi. İtalya sahil güvenlik yetkilileri hayata tutunan biri kadın dört kişinin ise sahil güvenlik teknesiyle karaya çıkartıldığını açıkladı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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