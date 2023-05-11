SON DAKİKA HABERİ: Milano'da şiddetli patlama

SON DAKİKA HABERİ: İtalya'nın Milano kentinde şiddetli patlama yaşandı. Kent merkezindeki bir araçta yaşanan patlama nedeniyle başka araçlar da otomobil alev aldı.

SON DAKİKA HABERİ: Milano'da şiddetli patlama
Fotoğraf: AA
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İtalyan basını, Milano'nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı'nda büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı ve yakınlardaki konutlarla bazı okulların tahliye edildiği bildirildi.

Patlamanın kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Öte yandan İtalyan basınına konuşan bazı görgü tanıkları, ilk olarak bir kamyonette bulunan oksijen tüplerinden birinin alev aldığını, daha sonra tüm tüplerin patladığını ve çevrede alevlerin yükseldiğini iddia etti.

Sosyal medyada, patlamanın etkisiyle hasar gören çok sayıda araç ve duman görüntüleri paylaşıldı.

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