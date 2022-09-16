Putin: Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini ücretsiz bir şekilde vermeye hazırız

Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa limanlarında sıkışmış 300 bin tondan fazla Rus gübresini gelişmekte olan dünyaya ücretsiz sağlamaya hazır olduğunu söyledi.Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM’ye çağrıda bulundu.



Özbekistan'ın başkenti Semerkant’taki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde (ŞİÖ) konuşan Putin şu açıklamaları yaptı:



“Özellikle Afganistan'ın sınırlarındaki sorunların çözümünü kolaylaştırmak, ŞİÖ'nün önceliklerinden biridir.Avrupa, Rus gübrelerine karşı yaptırımları sadece kısmen kaldırdı. Gelişen dünyaya Rus gübrelerinin erişimini istiyoruz. Hububat ihracatını artırıyoruz. Gelişmekte olan ülkelere ücretsiz gübre sunmaya hazırız."

Bununla birlikte Putin, "Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin içerisinde kendi spor birliğinin kurulmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMASLARI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için gittiği Özbekistan'da temaslara başladı. Erdoğan, dün akşam Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bu sabah da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan'ın bugünkü görüşme programında Rus lider Vladimir Putin de var. Cumhurbaşkanı, görüşmelerinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için gittiği Özbekistan'da temaslara başladı.

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NEDİR?



Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Avrasya coğrafyasının yaklaşık yüzde 60’ını, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 30’undan fazlasını kapsayan bir örgüttür.



Bünyesinde iki BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ve nükleer güce sahip dört üyenin bulunduğu dünyanın en büyük bölgesel işbirliği ve güvenlik örgütüdür.



ŞANGHAY ÖRGÜTÜNE ÜYE ÜLKELER



15 Haziran 2001 tarihinde kurulan Pekin merkezli örgütün üyeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İrandır.



DİYALOG İÇİNDE OLDUĞU ÜLKELER ARASINDA TÜRKİYE'DE YER ALIYOR



Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) diyalog içinde olduğu ülkeler arasında Türkiye, Azerbaycan, Sri Lanka, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar'da yer almaktadır.



2008 Duşanbe Zirvesi’nde, ŞİÖ ile irtibat kurmak isteyen ve gözlemci konumunda olmayan üçüncü ülke ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin kurumsal bir çerçeveye oturtulması amacıyla, “ŞİÖ Diyalog Ortaklığı Statüsü” adı altında yeni bir mekanizma ihdas edilmiştir.