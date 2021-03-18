Putin'den Biden'a: Görüşmeye hazırım

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Putin, ''Biden ile cuma veya pazartesi günü görüşmeye hazırım'' diyerek 2 ülkenin ilişkilerini koruması gerektiği mesajını verdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Putin'e katil demekten pişman değil" denildi.

18.03.2021 - 20:21

Putin'den Biden'a: Görüşmeye hazırım

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a görüşme davetinde bulundu. 

Putin, ''Cuma veya pazartesi günü Biden'la görüşmeye hazırım'' dedi ve sözlerine 2 ülkenin ilişkilerini koruması gerektiğini ekledi.   

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Putin'e katil demekten pişman değil" denildi.

Biden, ABC News kanalına verdiği mülakatta, "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna "evet düşünüyorum" yanıtını vermişti.
Amerikan Başkanı, o röportajda Putin'in "ruhu olmayan" bir insan olduğunu da söylemişti. 

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