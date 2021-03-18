Putin'den Biden'a: Görüşmeye hazırım

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a görüşme davetinde bulundu.

Putin, ''Cuma veya pazartesi günü Biden'la görüşmeye hazırım'' dedi ve sözlerine 2 ülkenin ilişkilerini koruması gerektiğini ekledi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Putin'e katil demekten pişman değil" denildi.

Biden, ABC News kanalına verdiği mülakatta, "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna "evet düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Amerikan Başkanı, o röportajda Putin'in "ruhu olmayan" bir insan olduğunu da söylemişti.