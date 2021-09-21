Sudan devlet televizyonu: Bir grup asker başarısız bir darbe girişiminde bulundu

SON DAKİKA HABERİ: Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız bir darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

21.09.2021 - 09:26 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 09:41

Sudan devlet televizyonu: Bir grup asker başarısız bir darbe girişiminde bulundu
Arşiv

İlişkili Haberler

Sudan devriminin sembol ismi NTV'de (Alaa Salah, Nobel Barış Ödülü adayı)

Sudan devriminin sembol ismi NTV'de (Alaa Salah, Nobel Barış Ödülü adayı)

Sudan ekonomik acil durum ilan etti

Sudan ekonomik acil durum ilan etti

Son dakika haberi! Sudan'da devlet televizyonu, başkent Hartum'da başarısız bir darbe girişiminin gerçekleştiğini duyurdu.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.

2019 SUDAN ASKERİ DARBESİ

Diğer taraftan, 2019'daki Sudan askeri darbesinde, 19 Aralık 2018'de protesto gösterileriyle başlayan Sudan devrimi esnasında, 10 Nisan 2019 akşamı, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevine Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından son verilmişti. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...