Sudan devlet televizyonu: Bir grup asker başarısız bir darbe girişiminde bulundu

Son dakika haberi! Sudan'da devlet televizyonu, başkent Hartum'da başarısız bir darbe girişiminin gerçekleştiğini duyurdu.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka, ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.



2019 SUDAN ASKERİ DARBESİ

Diğer taraftan, 2019'daki Sudan askeri darbesinde, 19 Aralık 2018'de protesto gösterileriyle başlayan Sudan devrimi esnasında, 10 Nisan 2019 akşamı, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevine Sudan Silahlı Kuvvetleri tarafından son verilmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

