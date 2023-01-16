SON DAKİKA HABERİ: Ukrayna savaşı Almanya Savunma Bakanını koltuğundan etti: Christine Lambrecht istifasını duyurdu

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!

Alman basını günlerdir Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifa edebileceğini yazıyordu.

Basına yansıyan kulis bilgileri gerçekleşti ve 57 yaşındaki Lambrecht istifa ettiğini duyurdu.

İstifasına ilişkkin yazılı bir açıklama yapan Christine Lambrecht, "Bugün şansölyeden beni federal savunma bakanlığı görevinden azletmesini istedim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında "Avrupa'nın ortasında bir savaş sürüyor, bundan pek çok özel izlenim edinebildim" ifadelerini kullanmıştı. Lambrecht bu ifadeleri kullanırken arkada havai fişekler patlıyordu.

SON DAKİKA: Almanya'dan Ukrayna'ya Patriot Haberi Görüntüle

Alman Bakan ayrıca savaşın "birçok özel deneyim" ve "ilginç insanlarla karşılaşma" şansı yarattığını belirtip teşekkür etmişti.



Uzun süredir istifası istenen Lambrecht'in son paylaşımıyla artık savunulamaz bir noktaya geldiği belirtiliyordu.



Lambrecht'in ayrıca oğlunu orduya ait bir helikopterle seyahate götürdüğü ortaya çıkmıştı.



AĞIR SİLAHLAR GÖNDERMEK İSTEMEMİŞTİ



Almanya hükümeti Ukrayna işgalinin başladığı ilk dönemlerde Kiev'in ağır silah yardımı taleplerine kulak kapamıştı.



Alman muhalefeti hükümeti ve Başbakan Olaf Scholz'u "taklit ve çekingenlik" ile suçlamıştı.



Artan eleştirilerin ardından Almanya hükümeti geçen yıl haziran ayında geri adım atmış ve Ukrayna'ya ağır silah göndermeyi kabul etmişti.



ALMAN YETKİLİLER DALGA GEÇTİ İDDİASI



Ukrayna'nın eski Almanya Büyükelçisi Andriy Melnyk, savaştan önce Berlin'den 12 bin tanksavar roket istediklerinde Alman yetkililerin kendileriyle dalga geçtiğini söylemişti



Melnyk, Almanya'nın eski Ekonomi Bakanı Christian Lindner'ın Kiev'e silah yardımı yapılmasına ve Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasına karşı çıktığını öne sürmüştü.



Eski büyükelçi Alman yetkililerin savaştan önce Kiev'in birkaç gün içinde düşeceğini öngördüğünü iddia etmişti. Almanya'dan bu iddialara yalanlama gelmişti.

