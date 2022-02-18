SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın çıktı

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, İyon Denizi'nde seyreden 237'si yolcu 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı.

Haberler 18.02.2022 - 09:27

SON DAKİKA HABERİ: Yunanistan'da yolcu gemisinde yangın çıktı

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Yunan sahil güvenliği, Yunanistan'dan İtalya'ya giden 288 kişinin bulunduğu bir gemide yangın çıktığını, herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İyon Denizi'ndeki Korfu adası yakınlarında çıktı.

Sahil güvenlik, 237 yolcu ve 51 mürettebatın gemide olduğunu ve kurtarma operasyonuna en az üç sahil güvenlik gemisinin katıldığını söyledi.

Yetkililer, cankurtaran botlarıyla tahliye edilen yolcuların ve mürettebatın Korfu'ya götürüldüğünü söyledi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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