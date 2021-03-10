SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı’ndan IKBY’ye tepki: Papa için bastırılan pullarla ilgili açıklama bekliyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, 6 Mart'ta Irak'a ziyarette bulunan Papa Francesco'nun ziyareti sırasında IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları ile ilgili açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir" ifadeleri yer alırken "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir" denildi.



Dışişleri, "Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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