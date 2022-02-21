SON DAKİKA HABERİ: Kremlin: Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanımayı planlıyor

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin'in Fransa ve Almanya liderlerine Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımayı değerlendirdiğini söylediği belirtildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 21:28 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 21:40

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin: Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanımayı planlıyor

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Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanınmasına yönelik kararı imzalayacağı bilgisini verdiği açıklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Putin'in, Macron ve Scholz'a, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına ilişkin kararname imzalayacağı bilgisini verdiği belirtildi.

Macron ve Scholz'un, söz konusu karar nedeniyle hayal kırıklıklarını ifade ettikleri aktarılan açıklamada, iki liderin temaslara devam etmeye hazır olduklarını söyledikleri kaydedildi.

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