Londra polisi: Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket bulundu

İngiltere'de Londra polisi, Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli bir paket bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, şüpheli pakette bomba bulunmadığını söyledi. Trafiğe kapatılan Downing Caddesi'ne giden Whitehall yolunun, açılmaya başladığı kaydedildi.

Londra polisi: Başbakanlık Ofisi yakınlarında şüpheli paket bulundu

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Son dakika haberi! İngiliz polisi, Başkent Londra'da Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu Downing Street'te şpheli bir paketin bulunduğunu açıkladı.

Polis, "18 Ekim'de yerel saatle  11:42'de (TSİ 13:42) Whitehall'daki şüpheli bir paket bildirimi için arandık" dedi. 

Bununla birlikte polis, Londra'nın hükümet bölgesinin merkezinde, Başbakan Liz Truss'un ofisinin ve konutunun bulunduğu Downing Caddesi ve yakınındaki Whitehall yolunun trafiğe kapatıldığını söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Whitehall yolu güvenlik koridoru oluşturulduktan sonra açılmaya başladı.

PAKETTEN BOMBA ÇIKMADI

Uzmanların incelemelerinin ardından şüpheli pakette bomba bulunmadığı anlaşıldı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da söz konusu bölgelerdeki insanların tahliyesine ilişkin gönderiler paylaşıldı.

HÜKÜMETİN MERKEZİ

Whitehall, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'nın Westminster semtinde bulunan bir caddeyi oluşturuyor. Cadde, Trafalgar Meydanı'ndan başlayarak Parlamento Meydanı'na kadar devam ediyor. Çok sayıda devlet binasına ev sahipliği yapması nedeniyle Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olarak biliniyor.

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