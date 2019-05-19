Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, ordu karargahı çevresinde 6 göstericinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faillerinin yakalandığını bildirdi.



Hızlı Destek Kuvvetleri komutanı da olan Daklu, iftar programı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordu karargahı çevresindeki göstericilere ateş açtığı tespit edilen kişilerin ele geçirildiğini söyledi.



Hızlı Destek Kuvvetleri'nin, son iki günde isimlerini belirtmediği bazı devletlerin de katıldığı bir saldırı kampanyasına maruz kaldığını dile getiren Daklu, "Sudan, hesaplarımızın yeniden gözden geçirilmesini gerektiren tehlikeli bir dönüşüm geçiriyor. Gerçek bir demokrasiye ulaşmak ve teknokrat hükümeti oluşturmak için birbirimizi kabul etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Askeri konseyin son bir aydır ülkenin istikrarı ve güvenliğini sağlamada yeterli olduğunu dile getiren Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı, eski rejimden yolsuzluğa karışmış kimselerin, yurt dışında olsalar dahi yargılanacaklarını sözlerine ekledi.



Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi'ne göre, pazartesi ve çarşamba günü karargah çevresindeki caddelerde barikatları kaldırma girişimi sırasında göstericilere açılan ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi yaralanmıştı. Muhalifler, saldırıdan Daklu komutasındaki orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni sorumlu tutarken, ordu suçlamaları reddetmişti.



72 SAATİN ARDINDAN MÜZAKERELER YARIN YENİDEN BAŞLIYOR



Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, perşembe günü devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, medyadaki gerilimin sonlandırılması, gösteri alanındaki ve ana caddelerdeki barikatların kaldırılması ve demir yolunun açılması için ÖDBG ile müzakereleri 72 saat boyunca askıya almaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.



ÖDBG ise müzakerelerin askıya alınmasını, yönetimin sivil otoriteye devrinde, konseyin oyalama taktiği olarak nitelendirmişti.



Sudan'da Askeri Konsey ile muhalefetin çatı oluşumu ÖDBG, birkaç hafta süren inişli çıkışlı ve zorlu görüşmelerin ardından geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda uzlaşmış, 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Nihai anlaşmanın imzalanmasına saatler kala askerin güç kullanarak meydanı tahliye girişimi sonrası müzakereler durmuştu.



ÖDBG, geçiş sürecinde sivillerin ağırlıkta olduğu bir devlet başkanlığı konseyi, kabine ve parlamento kurulmasını talep ediyor. Askerse azınlıkta olacağı bir teklifi kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Askerle geçici otoritenin yapısı ve temsil oranları konusunda henüz nihai anlaşma sağlanamadı.



Sudan'da Askeri Geçiş Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, yarın ÖDBG ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda müzakerelerin tekrar başlayacağı belirtilmişti.



Sudan'da, 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından, ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.



ÖDBG'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.



Muhalifler, ordunun kademeli güç kullanarak göstericileri dağıtmaya çalıştığını iddia ederek, sivil otoriteye geçiş talepleri karşılanana dek gösterileri sürdüreceklerini belirtiyor.

