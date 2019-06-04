Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan, muhalefetle varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı.
Burhan sivil yönetime geçilmesi için dokuz ay içinde erken seçime gidileceğini söyledi. Burhan, "Sudan sadece sandık iradesiyle yönetilebilir" dedi.
Abdülfettah el Burhan dün başkent Hartum'da onlarca kişinin ölümüne neden olan olayların da soruşturulacağını söyledi.
Güvenlik güçleri, Sudan Genelkurmay Başkanlığı binasının önünde uzun süredir sivil yönetim talebiyle oturma eylemi yapan göstericileri dağıtmak için ateş açtı.
Olayda en az 35 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
Sudan'da 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer el Beşir aylar süren yönetim karşıtı protestoların ardından 11 Nisan'da askeri darbeyle indirilmişti.
Sudan'da ordudan 9 ay sonra genel seçim sözü
Anadolu AjansıDünya
Sudan'da yönetimi elinde bulunduran askeri konsey, sivil yönetime geçilmesi için dokuz ay içinde genel seçime gidileceğini duyurdu.
Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah el Burhan, muhalefetle varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini açıkladı.