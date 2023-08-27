Sudan’da sağlık sistemi çökmek üzere

RSF ile çatışan Sudan hükümetinin bütçesinin azaldığı için sağlık personellerinin 4 ay boyunca maaş alamadığı belirtildi. Birçok doktorun hastanelere uzun süredir yeterli kaynak sağlanmaması nedeniyle grevde olduğu aktarıldı. Elektrik kesintileri, yoğun nem ve ilaç kıtlığıyla mücadele eden doktorların solunum yolu hastalıklarına sahip bazı hastaları kapalı alanlarda tuttuğu bildirildi. Hastanelerde ise çatışmalar nedeniyle ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.



SUDAN’DAKİ SAĞLIK KRİZİ

Port Sudan’da bir hastanede hemşirelik yapan Omar al-Saeed, “Çok yorucu, burada çok fazla acı çeken hasta var. Biz sadece insanları tedavi edebilmek için çok az miktarda para talep ediyoruz.” dedi. Bir hastanede gözetmenlik yapan Ayat Mohamed ise “Şu anda bir krizin ortasındayız. Allah’a bu yükü üstümüzden atması için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.