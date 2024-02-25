Suriye: Hama ve İdlib kırsalında teröristlere ait 7 İHA'yı imha ettik

Suriye devlet haber ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye Savunma Bakanlığı, Hama ve İdlib kırsalında 7 insansız hava aracının (İHA) düşürülerek imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Hama ve İdlib kırsalında faaliyet gösteren güçlerimiz askeri noktalarımıza ve civardaki güvenli köy ve kasabalara saldırı girişiminde bulunan yedi terörist insansız hava aracını düşürmeyi ve imha etmeyi başardı."



Geçen hafta Suriye devlet televizyonu, İsrail'in, başkent Şam'ın batısındaki Kafr Sousa mahallesine füze saldırısı düzenlediğini ve olayda en az iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.



7 ekim'de İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasından bu yana Şam ile Tel Aviv arasındaki tansiyon da arttı.