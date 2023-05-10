Suriye ile normalleşme adımları: Dörtlü formattaki temaslar sürecek

Son dakika haberi! Türkiye, Rusya, İran ve Suriye’deki Esad rejiminin dışişleri bakanları seviyesinde toplantısı Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.
Toplantıda, Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanmasının kolaylaştırılması vurgulandı.Bakanlar, Moskova görüşmelerindeki olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek dörtlü formattaki temasları sürdürmede mutabık kaldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında, Suriye ile normalleşme adımları kapsamında yapılacak dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Rusya'da yapılacağını açıklamıştı.
NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir." demişti.
ÇAVUŞOĞLU: BİZ ÇEKİLİRSEK ÇOK CİDDİ ÇATIŞMALAR OLUR
Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.
"Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil."
BAKAN ÇAVUŞOĞLU TOPLANTI ÖNCESİNDE RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Bakan Çavuşoğlu, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lavrov ile yaptıkları görüşmede, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya’daki gelişmeler ile tahıl anlaşmasını ele aldıklarını belirtti.