Suriye ile normalleşme adımları: Dörtlü formattaki temaslar sürecek

ÇAVUŞOĞLU: BİZ ÇEKİLİRSEK ÇOK CİDDİ ÇATIŞMALAR OLUR



Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı.



"Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok. Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak. Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez. Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil."

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TOPLANTI ÖNCESİNDE RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Lavrov ile yaptıkları görüşmede, Suriye, Ukrayna ve Kafkasya’daki gelişmeler ile tahıl anlaşmasını ele aldıklarını belirtti.

