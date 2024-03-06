Suriye'de DAEŞ saldırısı: Yer mantarı toplayan 18 kişi öldü

Bir savaş gözlemcisi, terör örgütü DAEŞ grubuyla bağlantılı olduğu düşünülen silahlı kişilerin Suriye'de, çölde yer mantarı arayan 18 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, 50'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "DAEŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 4'ü hükümet yanlısı savaşçı olmak üzere 18 kişinin öldüğü teyit edildi. 50'den fazla kişi ise hala kayıp" ifadelerini kullandı.

Suriye içinde kaynakları bulunan İngiltere merkezli izleme grubu, cihatçıların gruba makineli tüfeklerle saldırdığını bildirdi. Çatışmalarda yaklaşık bir düzine aracın da yandığı ifade edildi.



Suriye çölü, dünyanın en kaliteli trüf mantarlarından bazılarını üretmesiyle ünlü. 13 yıllık savaş ve ezici bir ekonomik krizle sarsılan ülkede bu mantarlar yüksek fiyatlara alıcı buluyor.



