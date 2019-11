"Suriye'de değişen bir şey yok"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Suriye'den çekilme kararı aldı. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre sahada değişen bir şey yok. Yüzlerce Amerikan askeri, Türkiye sınırı da dahil olmak üzere Suriye'deki varlığını sürdürüyor. Amerikan askerleri, Trump'ın çekilme emrinden önceki görevlerine büyük ölçüde devam ediyor.



İngiliz The Telegraph gazetesi Amerikan askerlerinin, Suriye'nin kuzeydoğusunda DAEŞ'e karşı SDG ile işbirliğine yeniden başladığını yazdı. Pentagon'dan yapılan açıklamada da Amerikan Yönetimi'nin, ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu SDG'yi silahlandırmaya devam edeceğini duyuruldu.



Trump, askerlerin görevinin petrolü güvenci altına almak olduğunu söylese de Savunma Bakanlığı, bunun tali bir görev olduğunu belirtiyor. İngiliz The Guardian gazetesine göre Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey gibi bazı Amerikalı yetkililer, Trump'ın petrol takıntısını, Suriye politikasını sürdürmek için kullanıyor. Trump'ın, Suriye'de asker bulundurmanın maliyetini petrol gelirleriyle telafi etme söyleminin savaş suçu sayılacağına dikkat çekiliyor.



Amerikalı yetkililer, petrolün DAEŞ'in eline geçmemesi için güvence altına alındığına vurgu yapıyor. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suriye'de petrolden elde edilecek gelirin Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, SDG'ye gideceğini söyledi.



The Guardian Gazetesi, amacın sadece DAEŞ'i değil, Esad rejimini ve Rusya'yı da petrolden uzak tutmak olduğu yorumunu yaptı. Gazeteye göre petrol sahalarına mekanize birliklerin gönderilmesinin nedeni de bu. Pentagon, petrol sahalarında konuşlanan amerikan askerinin, her türlü saldırıya karşı kendini savunacağını duyurdu.

The Guardian'in yorumuna göre kış yaklaşırken petrol sahalarını kontrol altında tutmak Amerikan yönetimine bölgede manevra gücü sağlayacak.