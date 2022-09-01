Süveyş Kanalı'nda korkutan gelişme: Bir gemi karaya oturdu

Süveyş Kanalı Kurumu Sözcüsü George Safvet, Mısır'ın özel televizyon kanalı Extra News'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Yerel saatle 19.15'te (17.15 GMT), Portekiz'den gelen ve Suudi Arabistan'ın Yenbu Limanı'na giden gemilerden birinin Süveyş Kanalı'ndan geçerken yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğunu ve kanalın güney kesiminde deniz trafiğinin durduğunu söyledi.



Sözcü Safvet, olay üzerine acil durumlar için kanalda bulunan römorkörlerle müdahale edilerek tankerin başarıyla yüzdürüldüğünü ve deniz trafiğinin tekrar normale döndüğünü belirtti.

EVER GIVEN'IN KARAYA OTURMASI

Ever Given konteyner gemisi, 23 Mart’ta şiddetli rüzgarlar nedeniyle Süveyş Kanalı’nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı.



6 günlük kurtarma çalışmasının sonucunda gemi tekrar yüzdürülmüş ve gemi sahipleriyle kanal otoritesi arasında olayın sebep olduğu hasara karşılık tazminat anlaşması yapılmıştı.



SÜVEYŞ KANALI



Gemi geçişine 17 Kasım 1869'da açılan kanalın yapımı 10 yıl sürdü. Kanalın yapımında 1 milyondan fazla Mısırlı çalıştı. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki kanal, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.

